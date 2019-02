Engelse kerk dringt aan op bidden over brexit

De leider van de Anglicaanse Kerk wil dat de geloofsgemeenschappen speciaal bidden voor eenheid in het land tegen de achtergrond van de brexit. Er is volgens de aartsbisschop van Canterbury, Justin Welby, leven na de brexit en daarom moeten de anglicanen zich onverminderd inzetten voor het samenbrengen van mensen. Hij stelt voor vijf dagen speciaal voor de ‘brexitgebeden’ te selecteren. Volgens The Sunday Times is 29 maart de eerste dag.

Zelden is het land zo verdeeld geweest, volgens Welby, niet alleen politiek maar ook door de enorme verschillen in welvaart en welzijn. De ongelijkheid en het onrecht nemen de hoop af van velen, zei Welby op een synode van zijn kerk, meldde The Daily Mail dit weekend.

Welby is de leider van de 485 jaar oude Anglicaanse Kerk, die in Engeland meer dan dertien miljoenleden heeft, maar ook in andere delen van het koninkrijk en Ierland veel gelovigen telt. Wereldwijd zijn er naar schatting 85 miljoen christenen die zich tot anglicaanse gemeenschap rekenen. Het officiële hoofd van de kerk is de Britse vorst.