Engelse dierentuin haalt vloekende papegaaien uit zicht

Het Lincolnshire Wildlife Park in het Engelse Friskney heeft vijf grijze roodstaartpapegaaien uit het zicht en het gehoor van de bezoekers gehaald. De dieren konden namelijk niet ophouden met vloeken. Dat meldt de BBC.

“Sommige bezoekers vonden het grappig, maar omdat er in het weekend veel kinderen komen, halen we ze toch weg”, zegt directeur van de dierentuin Steve Nichols.

De dieren kwamen in augustus naar het park en moesten een tijdje in quarantaine. Daar viel het de verzorgers al op dat de vogels grove taal imiteerden. Eenmaal in hun buitenverblijf hielden ze daar niet mee op, zoals de verzorgers verwachtten. De papegaaien worden juist aangemoedigd door geschokte of vrolijke reacties van het publiek, zegt Nichols.

De dieren zijn uit elkaar gehaald en aan andere kolonies toegevoegd. Nichols: “Ik hoop dat ze andere woorden leren binnen de kolonies, maar als ze de andere vogels ruwe taal aanleren en ik uiteindelijk met 250 vloekende vogels zit, dan weet ik niet wat we gaan doen.”