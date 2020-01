Engeland viert onafhankelijkheidsdag

Bevrijdingsdag. Onafhankelijkheidsdag. Vrijheidsdag. De beschrijvingen van 31 januari 2020 zijn vrijdag in Londen niet van de lucht. Op het Parliament Square bij het Lagerhuis zingen, springen en proosten brexiteers van vreugde. De Britten die niet voor de brexit kozen, worden uitgemaakt voor losers.

Eindelijk is het zover: het Verenigd Koninkrijk is sinds vrijdagavond het allereerste land dat uit de Europese Unie treedt. Het allereerste, want de achterban van de Brexit Party, die vrijdag voornamelijk het feestje gaande houdt op het Parliament Square, is ervan overtuigd dat meer landen zullen volgen.

„Na ons vertrekt iedereen”, meent Deven („alleen mijn voornaam, anders word ik straks nog ontslagen”). „De rest van Europa zal gaan zien hoe goed het dadelijk met ons gaat. Want ja, ik denk dat het allemaal wel goedkomt en dat de Britten hier sterker uit gaan komen.”

Ook Anthony Hendson, die iets verderop met zijn vrouw een Britse vlag vasthoudt, denkt dat de brexit een succes wordt. „Ik heb verschillende redenen om te menen dat het gaat meevallen. Tegenstanders van de brexit zeiden bijvoorbeeld dat banken massaal Londen zouden verlaten. Nou, dat is duidelijk niet gebeurd. Als dat wel zo was, dan hadden we dat moeten meemaken.”

Hendson was in 1975 drie maanden te jong om te kunnen stemmen in het eerste referendum over EU-lidmaatschap. „Anders had ik toen al voor een brexit gestemd. Mijn vader, die toen uiteraard wel kon stemmen, was juist voor lidmaatschap van de Europese Unie. Ik zei toen tegen hem: samenwerking met de Fransen gaat niet goedkomen. Frankrijk kan namelijk niets doen zonder de complete controle over te nemen. Dat is de afgelopen jaren wel gebleken.”

Helemaal aan de rand van het pleintje bij het Lagerhuis doen Britse Jehova’s Getuigen op hun eigen manier mee met de feestelijkheden. Steve Thorpe probeert mensen te wijzen op de echte brexit: een vertrek uit de zonde. Maar hij is ook blij met de „aardse” brexit. „Financieel zullen we veel beter af zijn, wat een zegen is. Daarnaast heeft premier Johnson beloofd om de vrijheid van meningsuiting weer in ere te herstellen. We kunnen dan weer spreken over de vervolging van christenen en het gevaar van de massale migratie bijvoorbeeld.”

De Britse premier Boris Johnson mag dan vrijdagavond in zijn toespraak hebben gezegd het land te willen verenigen, op het Parliament Square geeft men daar nog weinig gehoor aan. Wanneer er mensen met een Europese vlag verschijnen, klinkt het in koor: „Losers!”