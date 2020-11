Engeland versoepelt quarantaineregels voor reizigers

Engeland introduceert vanaf 15 december nieuwe quarantaineregels voor reizigers uit het buitenland. Zij kunnen na vijf dagen quarantaine een coronatest ondergaan en hoeven niet langer in quarantaine te blijven als de uitslag van de test negatief is.

Luchtvaartmaatschappijen en andere bedrijven in de reis- en toerismesector pleitten al maanden voor versoepeling van de quarantaineregels, die tot dusver 14 dagen zelfisolatie voorschreven. Veel mensen zagen om die reden af van een vakantie in het buitenland of een reis naar Engeland. „Dit besluit geeft passagiers het vertrouwen om internationale reizen te boeken met de kennis dat ze bij thuiskomst voor een kortere periode in zelfisolatie moeten gaan als ze negatief zijn getest”, zei de regering dinsdag.

De nieuwe regels gelden voor alle passagiers die aankomen uit landen die niet op de veiligelandenlijst van de Britse regering staan en voor passagiers vanuit bestemmingen die in trek zijn bij Britse toeristen. „Met deze aankondiging komt er licht aan het einde van de tunnel, niet alleen voor vervoerders en de Britse luchtvaartsector, maar ook voor consumenten die met kerst of daarna weg willen”, zegt de hoofdbestuurder van de Britse luchtvaartbranchevereniging Airlines UK.

Wie vanaf 15 december per vliegtuig, trein of ferry in Engeland aankomt, kan zich aanmelden voor een coronatest bij een particuliere aanbieder. Die moet dan wel op de overheidslijst van goedgekeurde aanbieders staan. De coronatests moeten door de reizigers zelf worden betaald.