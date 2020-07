Engeland heft quarantaineverplichting voor 50 landen op

Mensen uit vijftig landen hoeven vanaf 10 juli niet meer twee weken in quarantaine te gaan na aankomst in Engeland, maakte de Britse minister van Transport Grant Shapps vrijdag bekend. Om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen, had de Britse regering aanvankelijk een verplichte quarantaine van twee weken voor alle bezoekers ingesteld. De Britse premier Boris Johnson is er nog niet in geslaagd de regeringen van Schotland, Noord-Ierland en Wales ervan te overtuigen om de quarantaineverplichting te versoepelen.

„Er zal een lijst met vijftig landen zijn, zestig als je de overzeese gebieden meetelt”, zei minister Shapps vrijdagochtend tegen nieuwszender Sky. Even later werd bekend dat onder meer Duitsland, Frankrijk, Spanje en Italië op de lijst staan.

Griekenland, een populaire vakantiebestemming voor de Britten, staat er niet op, zei Shapps vooruitlopend op de publicatie van de lijst. Een woordvoerder van het Britse ministerie van Transport kon vrijdagochtend nog niet aangeven of Nederland op de lijst van landen zonder quarantaineverplichting staat.

Amerikanen of Britten die uit de VS terugkeren, moeten alsnog veertien dagen in quarantaine na aankomst in het Verenigd Koninkrijk. Dat land staat op een ‘rode lijst’ van landen met een hoog besmettingsrisico.

Veel landen zijn niet blij met de Britse quarantaineverplichting. Zo overwoog Spanje halverwege juni om een ‘wederkerige’ quarantaineplicht van twee weken op te leggen aan Britse bezoekers. Daar zagen de Spanjaarden op het laatste moment van af.