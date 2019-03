Enclave IS in Syrië gebombardeerd

Syrische strijdkrachten hebben zondag een van de laatst overgebleven enclaves van terreurorganisatie Islamitische Staat (IS) in het oosten van Syrië gebombardeerd.

De door de VS gesteunde Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) staan al wekenlang klaar om de enclave in te nemen, maar heeft zich herhaaldelijk terughoudend opgesteld om de evacuatie van burgers mogelijk te maken, onder wie veel vrouwen en kinderen van IS-terroristen.

Mustafa Bali, hoofd van het mediabureau van de SDF, zei dat er sinds zaterdag geen burgers uit de enclave zijn vertrokken en de SDF geen burgers meer in het gebied heeft gezien, waarop zondag besloten is om aan te vallen. „De militaire operaties zijn begonnen. De strijd met de terroristen is begonnen,” vertelde hij.

Bali zei dat vorige maand zich meer dan 4000 IS-strijders onder de tienduizenden mensen hadden gemengd. Maar de SDF heeft ook gezegd dat de meest fanatieke IS-leden zich nog steeds verscholen houden, klaar om tot het einde toe te vechten.