Emoties bij politie België over vrijlating

Bij de politie in België is beroering ontstaan omdat een man wordt vrijgelaten die betrokken was bij de moord op een politieagente in 2007. De 41-jarige man heeft tien jaar gezeten en is de eerste van de drie veroordeelde daders die op vrije voeten komt.

De 23-jarige agente Kitty Van Nieuwenhuysen werd op 4 december 2007 in een deelgemeente van Beersel onder vuur genomen toen ze samen met een collega op zoek was naar de bestuurder van een achtergelaten personenauto. Ze werd dodelijk geraakt. Drie maanden later pakte de politie de drie daders op. Ze werden veroordeeld tot dertig jaar cel.

Een rechtbank in Luik besliste vrijdag dat Nourredine C., die met een enkelband al buiten de gevangenis verbleef, geheel moet worden vrijgelaten. Volgens de politievakbond NSPV roept die beslissing veel emoties op bij de politie. „Kitty is een symbool voor elke agent die op straat loopt om de maatschappij te dienen. Dat leeft heel sterk onder het politiepersoneel”, aldus de voorzitter Carlo Medo zaterdag in Belgische media. De komende dagen wordt duidelijk of er protestacties komen.