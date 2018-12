Emoties bij Cohen na horen straf

Advocaat Michael Cohen, de vroegere zaakwaarnemer van president Trump zei woensdagmorgen: „Straks ben ik vrij man”. De rechter oordeelde enkele uren later anders: „U gaat de cel in. Voor drie jaar”.

De federale rechtbank in New York achtte Cohen schuldig aan belastingontduiking en het afleggen van valse verklaringen tegenover het Congres over een project van Trump in Rusland.

Verder stelde de rechtbank vast dat Cohen bij de verkiezingsstrijd in 2016 de regels voor campagnefinanciering had overtreden. Aan twee vrouwen met wie Trump een relatie zou hebben gehad, betaalde Cohen zwijggeld. De advocaat beweert dat hij daartoe rechtstreeks van Trump opdracht had gekregen.

Michael Cohen was jarenlang de vertrouwensman en de belangrijkste advocaat van Donald Trump. Daarom werd hij door een onderzoekscommissie van het Congres aan de tand gevoeld over de banden van de zakenman met de Russen.

Na zijn ommekeer, augustus 2018, beloofde Cohen aan speciaal aanklager Robert Mueller dat hij zou meewerken aan het onderzoek naar de Russische connectie.

Cohen zei jarenlang te zijn geleid door „blinde loyaliteit” jegens Trump. Daarom loog hij, naar eigen zeggen, onder ede tijdens het verhoor door het Congres. Ook bekende hij zich schuldig te hebben gemaakt aan belastingontduiking en bankfraude.

Speciaal aanklager Mueller pleitte recent voor strafvermindering voor Cohen omdat hij sinds afgelopen zomer „volledig had meegewerkt met het Ruslandonderzoek en zeer waardevolle informatie had gegeven.”

Wellicht op grond daarvan verwachtte Cohen dat de rechter hem wel schuldig zou vinden, maar geen straf zou geven. Dat liep woensdag anders. De rechter legde hem een forse straf op.

Bij de uitspraak van de rechter toonde Cohen zich geëmotioneerd. De straf waartoe Cohen werd veroordeeld is tot nu toe de hoogste die naar aanleiding van aanklachten door het team van Mueller zijn ingediend.

Wanneer de bewering van Cohen juist is dat Trump opdracht gaf tot het betalen van zwijggeld zal dat geen strafrechtelijke gevolgen voor de president hebben. Zolang iemand dat ambt bekleedt kan hij niet door de rechter worden vervolgd.

Donderdag werd ook bekend dat de uitgever van Amerikaanse tabloids als de National Enquirer en US Weekly heeft toegegeven dat hij om de huidige president een dienst te bewijzen een verhaal heeft gekocht van een vrouw die een affaire met Donald Trump heeft gehad. Aan Playboy-model Karen McDougal werd in het geheim 150.000 dollar betaald. Het bedrijf publiceerde haar verhaal vervolgens niet, maar hield het stil tot na de verkiezing van Trump tot president. Die methode om te voorkomen dat schadelijke verhalen in de publiciteit komen, heet in Amerika ”catch-and-kill” en geldt als een dubieuze journalistieke praktijk.