„Emiraten werken aan oplossing celstraf Brit”

Groot-Brittannië denkt dat de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) er alles aan doen om de situatie rond de tot levenslang veroordeelde Brit Matthew Hedges zo snel mogelijk op te lossen. Dat zei de Britse minister van Buitenlandse Zaken Jeremy Hunt na een gesprek met zijn collega van de VAE donderdag.

De Britse academicus werd in Dubai veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf omdat hij gespioneerd zou hebben voor de Britse regering. Hij werd in mei gearresteerd in Dubai waar hij naartoe reisde voor onderzoek.

De 31-jarige student aan de universiteit van Durham was naar de Emiraten gereisd voor onderzoek naar de effecten van de Arabische Lente, een reeks van opstanden in de Arabische wereld, op het buitenlandbeleid van het land. Zes maanden geleden werd hij op het vliegveld van Dubai gearresteerd toen hij het land wilde verlaten.

Eerder verklaarde het ministerie van Buitenlandse Zaken van de VAE dat Hedges „eerlijk en volgens de wetten van het land” was behandeld. Hij had de beschikking over vertalers. Het bericht dat hij een bekennende verklaring heeft ondertekend die hij niet begreep, klopt niet, aldus dat departement.