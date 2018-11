Emiraten overwegen clementie voor Hedges

De Verenigde Arabische Emiraten (VAE) buigen zich over een clementieverzoek voor de tot levenslang veroordeelde Brit Matthew Hedges. Dat meldt de ambassadeur van de VAE in Groot-Brittannië, die volgens Britse media zegt goede hoop te hebben dat een „billijke oplossing” kan worden gevonden voor de kwestie.

De veroordeling van de academicus heeft de relatie tussen de Emiraten en Groot-Brittannië onder druk gezet. Londen dreigt met maatregelen als Hedges niet vrijkomt. Minister Hunt van Buitenlandse Zaken heeft volgens Sky News gezegd „nul bewijs” te hebben gezien waaruit zou blijken dat de beschuldigingen van spionage kloppen.

Hunt zei donderdag dat de Emiraten werken aan een oplossing. VAE-ambassadeur Sulaiman Almazroui maakte een dag later bekend dat de familie van Hedges een clementieverzoek heeft ingediend. Dat wordt gezien als een mogelijke uitweg voor het Arabische land.

Hedges was eerder dit jaar opgepakt in Dubai, waar hij naartoe zou zijn gereisd voor onderzoek, en is deze week veroordeeld omdat hij gespioneerd zou hebben. „Hij is doodsbang dat hij de rest van zijn leven moet doorbrengen achter de tralies voor een misdrijf dat hij niet heeft begaan”, zei zijn vrouw Daniela Tejada volgens de BBC.

Tejada vertelde dat ze haar man voor het eerst sinds zijn veroordeling weer „vijf minuten” aan de telefoon heeft gehad. Het zou slecht met hem gaan. „Zijn paniekaanvallen zijn erger geworden, maar hij zei wel dat hij toegang heeft tot een arts.”