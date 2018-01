Emiraten mogen geen Noorse wapens meer kopen

Noorwegen heeft de verkoop van wapens aan de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) opgeschort. Oslo vreest dat het verkochte materieel kan worden gebruikt in Jemen, waar een bloedig conflict gaande is.

De VAE maakt onderdeel uit van de door Saudi-Arabiƫ aangevoerde coalitie die met luchtaanvallen probeert de Houthi-rebellen te verdrijven. Door het conflict zijn vele duizenden mensen om het leven gekomen en miljoenen Jemenieten ontheemd geraakt.

Het Noorse ministerie van Buitenlandse Zaken erkende dat er momenteel geen bewijs is dat Noorse munitie is gebruikt in Jemen. Dat risico zou echter wel aanwezig zijn. Daarom zijn bestaande exportvergunningen tijdelijk ingetrokken en worden voorlopig geen nieuwe vergunningen afgegeven.

De Noren exporteerden vorig jaar voor circa 79 miljoen Noorse kroon aan wapens en munitie naar de VAE. Volgens de huidige wisselkoers komt dat neer op ongeveer 8 miljoen euro.