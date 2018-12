Emiraten heropenen ambassade in Damascus

De Verenigde Arabische Emiraten (VAE) heropenen donderdag hun ambassade in de Syrische hoofdstad Damascus. Het land had in 2011 de post verlaten toen de burgeroorlog in Syrië uitbrak.

De heropening betekent een flinke diplomatieke steun in de rug van de Syrische president Bashar al-Assad. De VAE waren een van de Arabische staten die eerder gewapende groepen steunden die zich tegen Assad hadden gekeerd. De rol van de VAE was wel minder prominent dan die van Saudi-Arabië, Qatar of Turkije.

Eerder deze maand bezocht de Soedanese president Omar al-Bashir als eerste Arabische staatshoofd Damascus sinds het begin van het Syrische conflict.

Na bijna acht jaar oorlog heeft Assad de controle terug over het grootste deel van Syrië, mede dankzij de steun van Rusland, Iran en de door Iran gesteunde sjiitische groepen zoals de Libanese Hezbollah.