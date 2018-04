De Verenigde Arabische Emiraten willen de grote al-Nuri-moskee in het centrum van de Noord-Iraakse stad Mosul herbouwen. De autoriteiten in Dubai hebben dat plan maandag via Twitter bekendgemaakt. Strijders van Islamitische Staat bliezen het gebedshuis uit de twaalfde eeuw met de befaamde scheve minaret vorig jaar op. Dat gebeurde vlak voordat ze door het Iraaks leger met Amerikaanse steun werden verdreven. Mosul was de Iraakse hoofdstad van IS.