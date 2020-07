Emir van Koeweit na operatie naar ziekenhuis in VS

De emir van Koeweit, de 91-jarige sjeik Sabah al-Ahmad al-Sabah vertrekt donderdag naar de VS voor een medische behandeling. Deze mededeling van zijn kantoor komt enkele dagen nadat de bejaarde monarch in eigen land een operatie had ondergaan.

Waar hij voor behandeld wordt, is niet bekendgemaakt. De operatie verliep volgens het kantoor succesvol. Hij wordt op advies van het medische team in Koeweit naar de VS gebracht om de behandeling af te maken, aldus de verklaring van zijn kantoor.

Vorig jaar werd hij ook al in een ziekenhuis in de VS behandeld toen hij tijdens een officieel bezoek problemen kreeg met zijn gezondheid. De emir regeert sinds 2006 over de olierijke golfstaat.