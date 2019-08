Emancipatiestrijd van transgenders in VS naar climax

Jay Keck uit Chicago kan praten wat hij wil, maar het helpt niet. Zijn dochter wil jongen zijn en de school steunt de leerling. Op school draagt die een jongensnaam, thuis blijven de ouders het kind met de meisjesnaam aanspreken.

Zonder dat de ouders er ook maar iets van wisten, erkende de school de wens van Kecks dochter dat ze voortaan als jongen het leven wilde doorgaan. Ze droeg daar al lange tijd haar nieuwe naam, toen de ouders er achter kwamen.

Een gesprek met de schoolleiding loste niets op. Die beriep zich op een directief van Obama dat scholen verplicht zijn de transgenderwens van leerlingen te accepteren. Ook een diagnose van een psycholoog dat de wensen van Kecks dochter alles te maken had met haar autisme, overtuigde de schooldirectie niet. Jay Keck schrijft in een column in USA Today dat hij in ieder geval heeft geleerd dat ouders die, net als hij, bezwaar maken, worden neergezet als transgenderhaters. „De steun van de school heeft mijn dochter alleen maar gesterkt in haar overtuiging.”

Jurist Ryan Colby van Becket Fund for Religious Liberty stelt dat het hier gaat om een topje van de ijsberg. „De strijd van transgenders verhevigt zich. De LGBTQ-beweging is bijna net zo machtig als de wapenlobby en voert proces na proces om via de rechter hun doel te bereiken.”

De organisatie van Colby staat Melissa en Chad Buck bij die deze week voor de rechter in Grand Rapids moeten verschijnen om hun aanklacht te verdedigen tegen de staat Michigan. Die zet de subsidie aan en de samenwerking met christelijke adoptiebureaus stop zolang die weigeren homoparen behulpzaam te zijn bij een adoptieaanvraag.

Het echtpaar Buck heeft vijf adoptiekinderen die allemaal speciale zorg nodig hebben vanwege lichamelijke of verstandelijke beperkingen. De adoptieouders kregen deze kinderen via St. Vincent Catholic Charities, een bureau met een rooms-katholieke signatuur en dat geen adoptieprocedures wil doen voor homoparen. Om die reden zal het vanaf 30 september geen overheidssteun meer krijgen. Het echtpaar Buck en St. Vitens willen met de rechtszaak bereiken dat de „discriminerende maatregel” wordt teruggedraaid.

Trots

President Trump steunt Chad en Melissa Buck. Hij nodigde hen uit als speciale gasten op het Nationaal Gebedsontbijt in februari van dit jaar. In zijn toespraak zei Trump trots te zijn op de adoptiebureaus die werken op basis van hun religieuze overtuiging. Van de 59 private adoptiebureaus in Michigan, hebben er 20 een christelijke identiteit. Ze nemen zo’n kwart van alle adoptieaanvragen voor hun rekening.

Het is niet de enige keer waarop president Trump zich keert tegen de eisen van transgenders. Begin deze week sprak hij zijn steun uit aan een begrafenisondernemer uit –opnieuw– Michigan, die was veroordeeld omdat hij van een medewerker eist dat hij de dresscode voor mannen bleef volgen ondanks het feit dat de medewerker als vrouw door het leven wil gaan. Een lagere rechter in Michigan veroordeelde de ondernemer.

Vraag

Het federale hooggerechtshof heeft besloten zich over deze kwestie te buigen. De behandeling zal op 8 oktober plaatshebben. De inmiddels ontslagen werknemer beroept zich op een wet uit 1964 die discriminatie op grond van seksualiteit verbiedt. De vraag voor de opperrechters is: betreft dit ook seksuele voorkeur of alleen het biologisch geslacht? Juristen beschouwen de uitkomst van deze zaak van dezelfde betekenis als de erkenning van het homohuwelijk in 2015 door het hooggerechtshof. „De strijd van transgenders gaat naar een climax,” zo is de vaste overtuiging van Colby.