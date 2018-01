ELN-strijders ontvoeren werknemer oliebedrijf

Een Colombiaanse medewerker van een oliebedrijf is door ELN-rebellen ontvoerd. De ontvoering was enkele dagen na het aflopen van een wapenstilstand met de regering, juist op het moment dat VN-topman António Guterres een bezoek brengt aan het land, meldt de BBC. De man werd volgens de politie vanuit zijn werkplaats in Saravena bij de grens met Venezuela meegenomen.

Het geweld in Colombia laaide kort geleden op. Kort na het aflopen van het bestand dinsdag voerden de rebellen aanvallen uit op een oliepijpleiding en een marinebasis. Ze gebruikten daarvoor onder meer explosieven. Twee militairen raakten gewond. Daarop riep president Juan Manuel Santos zijn hoofdonderhandelaar terug voor overleg.

De opstandelingen en de regering van Colombia onderhandelden in Ecuador over een vredesakkoord, zoals dat eerder ook met de FARC is gesloten. Beide partijen toonden zich aanvankelijk bereid om het bestand te verlengen.