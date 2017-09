ELN-strijders leggen zondag wapens neer

De Colombiaanse rebellengroepering ELN legt zondag de wapens neer. Commandant Nicolas Rodriguez heeft zijn strijders van de ELN opdracht gegevens om te beginnen met hun deel van een bilateraal staakt-het-vuren.

De guerrillabeweging ELN onderhandelt in Ecuador met de Colombiaanse regering van president Juan Manuel Santos. Begin deze maand kwamen beide partijen een voorlopige wapenstilstand overeen die tot half januari moet duren.

ELN is in Nederland vooral bekend vanwege de ontvoering van Spoorloos-presentator Derk Bolt en zijn cameraman in juni van dit jaar. Ontvoeringen zijn het handelsmerk van de groepering. Met de FARC sloot de regering in 2016 vrede. Santos ontving hiervoor de Nobelprijs voor de Vrede.