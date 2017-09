ELN sluit tijdelijk bestand met Colombia

Rebellengroepering ELN en de Colombiaanse regering zijn een staakt-het-vuren overeengekomen. Dat heeft ELN zelf bekend gemaakt via Twitter. De overeenkomst is een eerbetoon aan paus Franciscus die deze week het land bezoekt.

ELN is opgericht door radicale katholieke priesters. Het staakt-het-vuren zal minimaal 102 dagen duren, heeft president Santos van Colombia bekendgemaakt. ELN is in Nederland vooral bekend vanwege de ontvoering van tv-maker Derk Bolt. Ontvoeringen zijn het handelsmerk van de ELN. Met de rebellengroepering FARC sloot de regering in 2016 vrede. Santos ontving hiervoor de Nobelprijs voor de Vrede.