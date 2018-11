Elke minuut sterven twee kinderen aan longontsteking

Elke minuut sterven twee kinderen ergens op de wereld aan longontsteking. De ziekte is daarmee de meest dodelijke aandoening voor kinderen onder de vijf jaar en eist meer kinderlevens dan malaria, diarree en mazelen samen. Als longontsteking niet beter wordt bestreden, kan zij tot 2030 aan 11 miljoen kinderen het leven kosten.

Dit blijkt uit een nieuw onderzoek van Safe the Children en de Amerikaanse John Hopkins University dat maandag, op Wereld Longontsteking Dag, wordt gepresenteerd. Longontsteking is goed te voorkomen en te behandelen. Volgens het onderzoek sterven de meeste kinderen door een gebrek aan vaccinatie, door onjuiste diagnoses, een tekort aan antibiotica en slechte doorverwijzing. De meeste slachtoffers vallen in Zuid-Azië en Afrika beneden de Sahara.

Pim Kraan, directeur van Save the Children Nederland, noemt de ziekte een „vergeten moordenaar”. Door de vaccinatiegraad van kinderen te verhogen tot 90 procent, verstrekking van goedkope antibiotica en goede voeding kunnen volgens hem tot 2030 zeker 4 miljoen kinderen worden gered.