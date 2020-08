Elke 15 seconden dode door coronavirus

Het wereldwijde dodental door de uitbraak van het coronavirus is de 700.000 voorbij. Er sterft gemiddeld iedere 15 seconden iemand aan Covid-19, becijferde persbureau Reuters woensdag. De Verenigde Staten, Brazilië en Mexico hebben het hoogste aantal sterfgevallen gemeld.

Het virus stak eind vorig jaar de kop op in China en verspreidde zich in enkele maanden over de wereld. De Verenigde Staten en Latijns-Amerika zijn momenteel de voornaamste coronabrandhaarden. Daar hebben de autoriteiten grote moeite om de uitbraak van het virus onder controle te krijgen.

Het duurde relatief lang voordat het virus voet aan de grond kreeg in Latijns-Amerika, waar ongeveer 640 miljoen mensen wonen. Armoede en dichtbevolkte steden maken het lastig om het virus daar te bestrijden. In Latijns-Amerika en het Caribisch gebied leven volgens cijfers van de VN ongeveer 100 miljoen mensen in sloppenwijken. Zij hebben vaak geen sociaal vangnet en zien zich genoodzaakt om door te werken tijdens de pandemie.

De stijging van het aantal besmettingen wordt volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) momenteel vooral veroorzaakt door jonge mensen die nachtclubs en stranden bezoeken. De VN-instantie analyseerde 6 miljoen infecties tussen 24 februari en 12 juli. Daaruit bleek dat het aandeel van besmette mensen in de leeftijd van 15 tot en met 24 jaar is gestegen van 4,5 naar 15 procent.

Parijs

In Europa worden intussen steeds meer beperkende maatregelen genomen om de tweede coronagolf in te dammen. In de Franse hoofdstad Parijs wordt het dragen van een mondkapje verplicht in winkelstraten en wachtrijen, bijvoorbeeld voor instanties, attracties en musea. De bij toeristen geliefde metropool wil daarmee een tweede golf coronabesmettingen in de kiem smoren.

De burgemeester van de stad diende deze week een verzoek in bij het regionaal bestuur om de mondkapjesplicht uit te breiden. Het dragen van een mondmasker moet tevens gaan gelden op de populaire oevers van rivier de Seine, in parken en tuinen en bij voedselmarkten in de openlucht. Mondkapjes moesten onder meer al in het openbaar vervoer, musea en supermarkten worden gedragen.

Diverse andere Europese landen breidden de mondkapjesplicht de afgelopen weken al uit en voerden andere nieuwe beperkingen in.