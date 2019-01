Elk jaar evenveel abortussen als helft Duitse bevolking

Elke dag worden er wereldwijd 125.000 abortussen gepleegd. Daarmee is abortus provocatus de belangrijkste doodsoorzaak.

Het statistisch jaarrapport 2018 van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) meldt dat elk jaar ongeveer 57 miljoen mensen overlijden. De belangrijkste doodsoorzaken zijn hart- en vaatziekten, kanker en luchtwegaandoeningen, samen verantwoordelijk voor meer dan de helft van deze sterfgevallen.

Abortus went (nooit)

In het WHO-rapport is echter geen rekening gehouden met abortus provocatus. Evenals bij de genoemde ziekten is hier niet sprake van exacte getallen, maar van schattingen. Die lopen sterk uiteen. Er zijn berekeningen die uitkomen op 56 miljoen per jaar, maar bureau Worldometers becijferde dat er eind 2018 in totaal 42 miljoen abortussen waren gepleegd. Ter vergelijking: dat is ongeveer evenveel als de helft van het aantal inwoners in Duitsland (80 miljoen).

Daarmee is het aantal abortussen vijf keer zo groot als het aantal sterfgevallen aan kanker (ca. 9 miljoen per jaar) en 30 keer zo groot als het aantal verkeersslachtoffers (1,34 miljoen per jaar).

In westerse landen daalde het aantal abortussen van ruim 40 per 1000 vrouwen per jaar in de jaren negentig tot gemiddeld 27 abortussen per 1000 vrouwen per jaar gedurende de laatste onderzoeksperiode (2010 tot en met 2014). In ontwikkelingslanden blijft het aantal abortussen min of meer stabiel: 36 abortussen per 1000 vrouwen per jaar. Aan de hand van deze trends en de bevolkingsgroei in deze gebieden hebben de genoemde bronnen het totaal aantal abortussen per jaar berekend.