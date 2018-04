Elizabeth viert 92e verjaardag met concert

De Britse koningin Elizabeth viert zaterdag haar 92e verjaardag door een concert bij te wonen. Tom Jones, Kylie Minogue, Sting en Shaggy treden in de Albert Hall in Londen op voor de oudste en langst regerende monarch ter wereld.

Normaliter viert Elizabeth haar verjaardag in besloten kring. Het concert is het sluitstuk van de bijeenkomst van de regeringsleiders van het Gemenebest, die afgelopen week formeel en informeel bij elkaar kwamen. Daarbij is onder meer gesproken over de opvolging van de koningin als hoofd van de landenorganisatie.

Het concert wordt live uitgezonden op radio en televisie. De officiƫle viering van Elizabeths verjaardag is in juni met een militaire parade, bekend als Trooping the Colour.

Elizabeth werd in 1926 geboren en werd op haar 25e staatshoofd. Dat is ze inmiddels meer dan 66 jaar.