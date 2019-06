Elizabeth tegen Trump: volkeren werken samen

Koningin Elizabeth II loofde maandag tijdens een staatsbanket in Buckingham Palace ter gelegenheid van het bezoek van president Trump de "nauwe en langdurige vriendschap" tussen beide landen. Ze hield Trump ook voor dat ze zich bewust moeten zijn van het doel van internationale instituties die na de Tweede Wereldoorlog zijn opgebouwd. "Volkeren werken samen om een hard bevochten vrede te bewaren."

Ook Trump benadrukte de "onverbrekelijke band tussen beide landen" die in de Tweede Wereldoorlog is ontstaan. Woensdag zijn Trump en Elizabeth in Portsmouth op een bijeenkomst ter gelegenheid van D-Day, de landing van de geallieerden in het door nazi-Duitsland overheerste Frankrijk op 6 juni 1944.

Aan het staatsbanket schoven ook prins Charles en zijn vrouw Camilla aan, evenals prins William en zijn vrouw Kate en de aftredende premier May, die Trump dinsdag ontmoet.