Elizabeth steunt zoon als leider Gemenebest

De Britse koningin Elizabeth II hoopt dat haar zoon prins Charles straks haar rol als leider van het Gemenebest overneemt. Ze zei dit aan het begin van de bijeenkomst van staatshoofden en regeringsleiders van het losse verbond van 53 naties die bijna allemaal ooit onderdeel waren van het Britse Rijk.

De in 1949 opgerichte ‘Commonwealth’ is een erfenis van dat rijk. Elizabeth nam in 1952 de rol als leider over van haar vader George VI. Het is echter niet vastgelegd dat de Britse vorst vanzelfsprekend hoofd van dit verbond is. Dat is nu ook een gespreksthema op de top van het Gemenebest in Londen. De vraag is of de Britse vorst de rol van leider automatisch van zijn of haar voorganger overneemt of dat er telkens iemand moet worden gekozen.

Het Gemenebest is geen erg praktisch ingestelde statenbond, maar meer een soort vriendenclub van landen die gezamenlijk goede voornemens zeggen na te streven. Sommige voorstanders van de brexit zien in het Gemenebest kansen voor nauwere handelsbetrekkingen. In de landen wonen circa 2,4 miljard mensen. Elizabeth is nog steeds het staatshoofd in zestien lidstaten. Ze wordt 21 april 92 jaar.