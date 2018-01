Elizabeth spreekt openhartig over kroning

De Britse koningin Elizabeth spreekt in een documentaire van de BBC openhartig over haar kroning.

In het programma De Kroning, dat zondag wordt uitgezonden, praat Elizabeth over het moment dat ze werd gekroond. Ze grapt dat ze niet naar beneden kan kijken met de keizerlijke staatskroon op, die 1,28 kilo weegt, omdat haar „nek dan zou breken”. „Dus er kleven wat nadelen aan kronen, maar verder zijn dat behoorlijk belangrijke dingen.”

Elizabeth was 25 toen haar vader George VI overleed in 1952 en zij koningin werd. Pas anderhalf jaar later werd ze gekroond.

Over de koetsrit naar Westminster Abbey spreekt de vorstin nog altijd met afkeer. „Afschuwelijk - het is alleen leer op springveren, niet erg comfortabel.”

De kroning noemt Elizabeth „het begin van iemands leven als vorst”. „Het is een soort vertoning van ridderlijkheid en de ouderwetse manier om dingen te doen, eigenlijk.”

De documentaire is zondag om 21.00 uur (Nederlandse tijd) te zien op BBC1.