Elizabeth op verjaardag naar paasdienst

De Britse koningin Elizabeth, ’s werelds oudste en langst regerende monarch, is op haar 93e verjaardag naar de traditionele paasdienst in Windsor Castle gegaan. Ze werd vergezeld door onder anderen prins William en zijn vrouw Kate. Ook Harry was aanwezig in St George’s Chapel, maar zijn vrouw Meghan liet verstek gaan. Zij kan elk moment bevallen.

Harry en Meghan, die vorig jaar in dezelfde kerk zijn getrouwd, feliciteerden de koningin via Instagram. „Fijne verjaardag majesteit, Ma’am, oma”, schreef het stel.

Elizabeth werd in 1926 geboren en werd koningin in 1952, waardoor ze nu al meer dan 67 jaar regeert. Haar verjaardag wordt officieel pas in juni gevierd tijdens het zogeheten Trooping the Colour.