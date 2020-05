Elizabeth: onze straten zijn gevuld met liefde en zorg

De Britse koningin Elizabeth heeft haar volk vrijdag voor de tweede keer in iets meer dan een maand tijd toegesproken. Aanleiding was dit keer niet de uitbraak van het coronavirus maar het einde van de Tweede Wereldoorlog, precies 75 jaar geleden. Elizabeths toespraak kwam op hetzelfde tijdstip dat haar vader, koning George VI, destijds het einde van de oorlog aankondigde.

De koningin sprak vanuit Windsor Castle, met op haar bureau een foto van haar vader, wel over de coronacrisis. De 94-jarige vorstin zei dat degenen die tijdens de oorlog dienden waarschijnlijk bewonderend zouden kijken naar de manier waarop hun nakomelingen omgaan met de crisis en de bijbehorende lockdown.

„Het lijkt vandaag misschien moeilijk dat we dit speciale jubileum niet kunnen vieren zoals we eigenlijk zouden willen”, zei Elizabeth, terwijl ze memoreerde aan alle festiviteiten die niet door konden gaan. „In plaats daarvan herdenken we in ons eigen huis en vanuit onze deuropeningen. Maar onze straten zijn niet leeg. Ze zijn gevuld met de liefde en zorg die we voor elkaar hebben.”

In de toespraak zei Elizabeth ook dat ze de festiviteiten na de speech van haar vader nog goed kan herinneren. „Ik zie de jubelende taferelen nog zo voor me toen ik met mijn zus, ouders en Winston Churchill op het balkon van Buckingham Palace stond.

Afgezien van de jaarlijkse kersttoespraak kwam het pas vijf keer eerder voor dat de koningin, die al 68 jaar regeert, het volk in een speciale videoboodschap toesprak. In haar tv-toespraak vorige maand bedankte Elizabeth zorgverleners en de mensen die „thuis blijven om de kwetsbaren te beschermen”.