Elizabeth II ziet af van kranslegging

De Britse koningin Elizabeth II laat bij de dodenherdenking volgende maand de kranslegging bij de Cenotaaf in Londen ter nagedachtenis van de slachtoffers van de Eerste en Tweede Wereldoorlog over aan prins Charles, haar oudste zoon. De 91-jarige vorstin volgt de plechtigheid bij het monument op Whitehall op 12 november vanaf het balkon van het nabijgelegen ministerie van Buitenlandse Zaken met echtgenoot prins Philip (96) aan haar zijde. Dat heeft Buckingham Palace woensdag bekendgemaakt.

Volgens een bron in het paleis heeft koningin Elizabeth daartoe zelf besloten omdat ze opziet tegen de fysieke belasting. Ze moet voorover buigen om de krans te plaatsen en vervolgens achterwaarts enkele traptreden af. Het Britse staatshoofd vermindert haar werklast geleidelijk. Jongere leden van het koninklijk huis, onder wie Charles, hebben sommige taken overgenomen. Prins Philip nam in augustus afscheid van het openbare leven, maar wil deze jaarlijkse ceremonie nog graag bijwonen.

De koningin miste de plechtigheid in 65 jaar op de troon maar zes keer. Vier keer verbleef ze voor een staatsbezoek in het buitenland, in 1959 en 1963 ontbrak ze door zwangerschap.