Wallonië en de Franse Gemeenschap krijgen een paars-groene regering. De partijcongressen van PS, MR en Ecolo hebben donderdagavond de regeerakkoorden die begin deze week gesloten werden, goedgekeurd. PS-voorzitter Elio Di Rupo wordt Waals minister-president.

In de Waalse regering krijgt de PS naast Di Rupo nog twee ministers. Christie Morreale wordt benoemd voor Werk, Sociale Actie en Gelijke Kansen. Pierre-Yves Dermagne wordt minister van Lokale Besturen en Huisvesting. In de Franse Gemeenschap mag de PS de minister van leerplichtonderwijs leveren. Dat wordt de Brusselse Caroline Dsir, die sinds de verkiezingen in de Kamer zetelt. Frdric Daerden, Kamerlid en zoon van, wordt minister van Begroting, Ambtenarenzaken en Gelijke Kansen in de Franse Gemeenschap.