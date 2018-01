Elfjarige steekt Trump hart onder de riem

Een meisje van elf snapt het wel dat niet iedereen het even geweldig vindt dat Trump president van de Verenigde Staten is. Ze heeft het namelijk zelf ook meegemaakt.

Joy Wolf uit Indiana heeft Trump een brief geschreven, waarin ze haar ervaringen uit de doeken doet. Ze is gekozen tot klassenvertegenwoordiger (‘president’) van haar groep zeven en dat kon ook niet iedereen waarderen. „De jongens in mijn klas konden niet accepteren dat ik ‘president’ was geworden. Daarna besloten ze een opstandige groep te vormen die de Roze Draken heette. Dus ik weet wel ongeveer hoe u zich voelt.”

„Veel mensen zijn niet blij dat ik ‘president’ ben en veel mensen zijn niet blij dat u president bent. Maar dat is oké. Sommige mensen vinden u niet leuk voor stomme redenen, maar ik vind u als president goed!”

De brief, die al in mei werd geschreven, is onder ogen gekomen van het Witte Huis en wordt volgens de nieuwszender ABC donderdag voorgelezen tijdens de dagelijkse persconferentie.