Elfde verdacht pakketje gevonden in Florida

Een elfde verdacht pakketje is vrijdag gevonden in de Amerikaanse staat Florida. Het was geadresseerd aan de Amerikaanse Democratische senator Cory Booker, aldus Amerikaanse media.

Nieuwszender CNN meldde ook dat de politie van New York een ander verdacht pakketje onderzoekt bij een postkantoor daar.

De Verenigde Staten zijn de afgelopen dagen opgeschrikt door de vondst van een reeks bompakketjes die waren verzonden aan prominente Democratische politici, CNN en acteur Robert De Niro. Geen van de pakketjes is ontploft. Wie verantwoordelijk is voor de actie, is nog onbekend.