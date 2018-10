Elf verstopte kinderlijkjes gevonden in plafond rouwcentrum Detroit

In de Amerikaanse stad Detroit zijn vrijdag de overblijfselen van elf baby’s aangetroffen in het plafond van een voormalig uitvaartcentrum.

Dat schrijft The Detroit News zaterdag. De politie deed de vondst na een anonieme tip per brief. „De brief bevatte gedetailleerde informatie over menselijke resten in het Cantrell Funeral Home”, zegt politiewoordvoerder Brian Bowser. Inspecteurs werden door de huidige eigenaar binnengelaten en troffen de kinderlijkjes aan. Negen lichamen waren verpakt in een kartonnen doos en twee in plastic zakken in een lijkkist.

De voormalige manager van het uitvaartcentrum zegt niets van de babylijkjes af te weten. Haar zaak werd in april door de autoriteiten gesloten, toen bij een inspectie twee lijken werden gevonden die in gevorderde staat van ontbinding verkeerden. Ook werden lichamen ongekoeld bewaard in een garage.

Hoelang de lichaampjes van de kinderen in het plafond hebben gezeten, is nog niet duidelijk. De politie is nog bezig met een onderzoek naar de vondst.