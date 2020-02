Elf mensen vrij door besluit Trump

De Amerikaanse president Donald Trump heeft de straf van de voormalige Democratische gouverneur van Illinois Rod Blagojevich aangepast, waardoor die per direct vrijkomt. Blagojevich werd in 2011 veroordeeld tot een celstraf van veertien jaar wegens corruptie. Door het aanpassen van de straf is de veroordeling niet verworpen.

„Hij heeft acht jaar vastgezeten, dat is een lange periode”, aldus Trump. De president dacht er in 2018 al aan om de straf van Blagojevich te wijzigen, maar deed dat toen niet vanwege tegenwerpingen vanuit het Congres.

Trump heeft dinsdag de straf van elf mensen aangepast, zeven van hen zijn volledig vrijgesproken. Het gaat verder onder meer om oud-politiechef Bernard Kerik, die is vrijgesproken door Trump. Kerik werd in 2010 veroordeeld vanwege belastingfraude. Hij werd in 2001 wereldberoemd door heldendaden in de nasleep van de aanslagen op het World Trade Center in New York.

Ook bankier Michael Milken is vrijgesproken door de president. Hij handelde in de jaren tachtig in zogeheten ‘junkbonds’. Dat zijn obligaties met te veel risico die werden verhandeld.