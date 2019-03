Elf jaar cel voor ‘Airbnb-moord’ Australië

Een man uit Melbourne is veroordeeld tot elf jaar voor de fatale mishandeling van een huurder na een conflict over geld. Het slachtoffer moest volgens de Australische omroep ABC nog 210 dollar (ruim 130 euro) betalen voor het gebruik van de kamer die hij had gevonden via Airbnb, de internetmarktplaats voor slaapplaatsen bij particulieren.

Dader Jason Rohan Colton zou de 36-jarige Ramis Jonuzi in oktober 2017 hebben geschopt, geslagen en verstikt. De rechter sprak volgens ABC over een „laffe” aanval. Het slachtoffer vocht niet terug en vormde volgens haar ook geen bedreiging voor zijn aanvaller.

Twee andere mannen die betrokken waren bij de aanval zijn eerder al veroordeeld tot celstraffen van 9 en 7,5 jaar.