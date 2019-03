Elf jaar cel na vrouwenbesnijdenis in Londen

De eerste verdachte die in Groot-Brittannië schuldig was bevonden aan vrouwenbesnijdenis, is nu veroordeeld tot een gevangenisstraf van elf jaar. De rechtbank houdt de 37-jarige Oegandese vrouw verantwoordelijk voor de genitale verminking van haar dochtertje in hun woning in Londen, bericht de BBC.

De rechter sprak over een „barbaars en misselijkmakend” misdrijf. De motieven van de moeder, die al jaren in Groot-Brittannië woont, bleven tijdens het proces een raadsel. De vrouw beweerde dat de verwondingen aan de genitaliën van de peuter het gevolg waren van een valpartij.

De zaak kwam het licht nadat het kind naar het ziekenhuis was gebracht. Dat sloeg alarm over de verwondingen van het meisje, dat veel bloed had verloren. Toen politiemensen huiszoeking deden bij de moeder, vonden ze aanwijzingen dat ze had geprobeerd met hekserij het onderzoek te dwarsbomen.