Elf doden door vliegtuigcrash in Iran

In het zuidwesten van Iran is zondag een in Turkije geregistreerd privévliegtuig neergestort. Alle elf inzitten zijn zo goed als zeker om het leven gekomen. Het toestel was eigendom van zakenman Huseyin Basaran. Volgens de Turkse media was het toestel van Sharjah in de Verenigde Arabische Emiraten, waar zijn dochter een vrijgezellenfeestje had gevierd met vriendinnen, op weg naar Istanbul.

De jet verdween boven Iraans grondgebied plotseling van de radar en crashte door nog onbekende oorzaak in een bergachtig gebied, niet ver van de stad Shahrekord. Reddingswerkers proberen het verongelukte vliegtuig te bereiken maar dat is lastig door het moeilijk begaanbare terrein.

Het Iraanse persbureau Fars meldde als eerste dat het uitgesloten werd geacht dat iemand van de acht passagiers en drie bemanningsleden het ongeluk had overleefd. Het beriep zich op informatie van bronnen op de plek van de ramp. Het toestel zou in de sneeuw tegen een berg zijn gevlogen en geëxplodeerd.