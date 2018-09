Bij een busongeluk in het Andesgebergte in Ecuador zijn ten minste elf mensen om het leven gekomen. Onder de doden is een baby van nog geen jaar oud. Daarnaast raakten zeker 37 mensen gewond, meldt de Ecuadoriaanse krant El Universo.

Het ongeluk gebeurde 20 kilometer ten zuiden van de stad Cuinca op de snelweg richting Luja. De exacte oorzaak van het ongeluk is niet bekend, maar volgens een overlevende reed de buschauffeur te hard. Op foto’s is te zien dat de bus op zijn kant ligt.