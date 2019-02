Elf doden bij zelfmoordaanslag in Nigeria

Bij een zelfmoordaanslag zaterdagmorgen in de Nigeriaanse stad Maiduguri zijn elf mensen om het leven gekomen, onder wie de drie daders.

Volgens de politie drongen drie terroristen van de islamitische terreurorganisatie Boko Haram even na half zes in de ochtend met wapens en bomgordels een moskee binnen. De aanslag kwam enkele uren nadat was bekendgemaakt dat de voor zaterdag geplande nationale verkiezingen een week zijn uitgesteld.

Maiduguri is de hoofdstad van de regio Borno, het epicentrum van waaruit Boko Haram opereert.

Vrijdag werden 66 mensen, onder wie 22 kinderen, vermoord door gewapende mannen in het noorden van Nigeria. De moordpartijen vonden plaats in dorpen of nederzettingen in de streek Kajuru. Jaarlijks maken lokale twisten meer slachtoffers dan de terreur van Boko Haram.