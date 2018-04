„Elektronische aanval op Syrië”

De Syrische luchtafweer in de provincie Homs is door technische storingen in actie gekomen in de nacht van maandag op dinsdag. Militaire bronnen weerspraken eerdere meldingen dat zeker drie luchtmachtbases, Shayrat, Dumayr en een basis bij Damascus, waren bestookt met raketten.

Een anonieme militaire zegsman weet de storing aan pogingen van de VS en Israël om ,,met een elektronische aanval’’ het Syrische radarluchtafweersysteem te ontregelen. Russische deskundigen hebben het euvel verholpen, volgens de zegsman.

Eerder meldden verscheidene bronnen in Libanon en Syrië dat er ‘s nachts aanvallen waren. Het staatspersbureau SANA berichtte dat er bij Dumayr negen raketten waren neergehaald. Ook waren er meldingen van Israëlische aanvallen met gevechtsvliegtuigen.