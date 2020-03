President Nayib Bukele van El Salvador beschuldigt Mexico ervan ongeveer twaalf mensen, bij wie vaststaat dat ze het coronavirus hebben, te hebben toegestaan in een vliegtuig te stappen richting zijn land. Reden voor het staatshoofd om direct al het vliegverkeer stil te leggen.

Bukele bracht zijn boodschap via Twitter, zonder meer details te geven over wat er precies aan de hand was. De Mexicaanse autoriteiten, die Bukele beschrijft als „onverantwoordelijk”, hebben nog niet gereageerd.