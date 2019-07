‘El Chapo’ tekent beroep aan tegen uitspraak

Drugsbaron Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán Loera gaat in beroep tegen zijn veroordeling in de Verenigde Staten. De topcrimineel kreeg vorige week in New York levenslang opgelegd en een aanvullende straf van nog eens dertig jaar cel. Uit rechtbankdocumenten blijkt nu dat zijn advocaat een dag later beroep aantekende.

El Chapo is de oprichter van het beruchte Sinaloakartel. Hij ontsnapte herhaaldelijk uit de gevangenis in zijn thuisland Mexico, dat hem in 2017 uitleverde aan de VS. Daar slijt hij nu zijn dagen in een zwaarbeveiligde ‘supermax’-gevangenis in Colorado, bijgenaamd het Alcatraz van de Rocky Mountains.

Naast El Chapo zitten in de gevangenis in Colorado ook andere beruchte criminelen vast. Het gaat onder meer om ‘Unabomber’ Ted Kaczynski en Richard Reid, die met een bomschoen een vliegtuig probeerde op te blazen in 2001.