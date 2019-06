Ekrem Imamoglu weer burgemeester Istanbul

Ekrem Imamoglu is donderdag voor de tweede keer dit jaar aangetreden als de nieuwe burgemeester van het Turkse Istanbul. Hij won als kandidaat van oppositiepartij CHP zondag de herhaling van de burgemeestersverkiezingen in de metropool.

De stembusgang moest worden overgedaan nadat de kiescommissie een klacht van de AK-partij van president Recep Tayyip Erdogan gegrond had verklaard. Volgens die partij waren er op grote schaal onregelmatigheden geweest bij de eerste stemming op 31 maart. Imamoglu had toen nipt gewonnen en was daarna al geïnstalleerd als eerste burger. Dat werd daarna teruggedraaid.

Imamoglu won zondag ruim van zijn tegenstrever van de AK-partij, oud-premier Binali Yildirim.