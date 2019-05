Eis: schadevergoeding voor luchtvervuiling

Een moeder en een dochter willen geld zien van de Franse staat omdat hun gezondheid te lijden heeft gehad onder vervuilde lucht. Bij een rechtbank in Parijs begon dinsdag een zaak die de twee aanspanden om 160.000 euro schadevergoeding te krijgen.

De eisers vinden dat de overheid niet afdoende heeft ingegrepen tegen ernstige luchtvervuiling eind december 2016 in Parijs. De moeder en dochter woonden vlak bij de drukke ringweg in het noorden van de hoofdstad. Beiden zeggen problemen te hebben gekregen met hun ademhaling. Ze hadden meer last als de vervuiling toenam. De moeder kon tijdelijk niet naar haar werk en de dochter kreeg last van astma.

Sinds ze op advies van een dokter naar Orléans verhuisden, voelen ze zich een stuk beter, zei hun advocaat. Volgens hem is het de eerste keer dat een rechtbank in Frankrijk een dergelijke zaak behandelt.