Eis levenslang voor aanslagpleger Stockholm

Justitie in Zweden heeft een levenslange gevangenisstraf geëist tegen de man die verdacht wordt van een aanslag met een vrachtwagen in Stockholm vorig jaar. „Een andere straf dan levenslang is niet aan de orde”, aldus het Openbaar Ministerie.

De veertigjarige Oezbeekse verdachte heeft eerder bekend dat hij op 7 april 2017 met een gestolen truck inreed op voetgangers in een belangrijke winkelstraat in de Zweedse hoofdstad. Door de aanslag kwamen vijf mensen om het leven, onder wie een elfjarig meisje.

Zodra de Oezbeek zijn straf heeft uitgezeten moet hij wat justitie betreft het land worden uitgezet. Levenslang veroordeelden worden in het Scandinavische land gemiddeld na zestien jaar vrijgelaten.

Volgens zijn advocaat wilde hij met zijn daad Zweden dwingen de internationale strijd tegen Islamitische Staat op te geven. Zijn motief was „angst zaaien”, aldus de raadsman.

„Hij reed in op gezinnen, vrouwen, kinderen, jongeren en ouderen. Hij was volkomen meedogenloos”, aldus het parket. In het al twee maanden durende proces hebben meer dan honderd getuigen verklaringen afgelegd. De pleidooien worden volgende week voortgezet.