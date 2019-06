Eis: doodstraf voor moord toeristen in Marokko

Marokkaanse aanklagers hebben de doodstraf geëist tegen de drie hoofdverdachten van de moord op Scandinavische toeristen. De Deense studente Louisa Vesterager Jespersen (24) en de Noorse Maren Ueland (28) zijn in december om het leven gebracht in het Atlasgebergte.

Twee van de hoofdverdachten hebben toegegeven dat ze de moorden pleegden in een afgelegen gebied. De derde man zou hebben gefilmd. Aanklagers omschreven het trio als „bloeddorstige monsters” die de vrouwen zwaar hebben toegetakeld. Zo zijn 23 verwondingen aangetroffen op het onthoofde lichaam van Jespersen.

De autoriteiten willen 21 andere verdachten in de zaak achter de tralies krijgen. Ze eisen onder meer levenslang tegen een 33-jarige loodgieter. Die was meegegaan met de drie hoofdverdachten, maar vertrok voordat de moorden daadwerkelijk werden gepleegd. De zaak wordt behandeld in de stad Salé.

De verdachten lieten zich volgens de autoriteiten inspireren door Islamitische Staat, maar zouden geen contact hebben met die terreurorganisatie. Die heeft de verantwoordelijkheid voor de dood van de vrouwen ook nooit opgeëist.