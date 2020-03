„Eindelijk weer aandacht voor elkaar in Italië”

Ouders kopen bordspelen en boeken; buren leren eindelijk hun medebewoners kennen. De coronacrisis brengt in Italië mensen tot elkaar.

Een vrouw op Piazza Vittorio in Rome laat vrijdag haar hond uit. Drie andere mensen staan op gerespecteerde afstand van elkaar in een rij voor een geldautomaat. Het is een momentopname uit het leven ten tijde van de coronacrisis.

De krantenkiosk van Patrizia Pisano staat op een hoek. Ze zit in een klein hok dat is volgestouwd met kranten, tijdschriften, boeken, cd’s en spullen voor kinderen. Op het eerste gezicht zie je alleen het witte mondkapje van de krantenverkoopster.

Toen tien dagen geleden Rome, en de rest van Italië, werd afgegrendeld, zijn Pisano’s klanten blijven komen. Het helpt dat in het regeringsdecreet de krantenverkoop wordt beschouwd als het lenigen van een basisbehoefte. „Iedereen komt nog langs, voor zijn krant natuurlijk en ook om van afstand een praatje te maken. En iedereen vraagt elkaar: Wat ga je vandaag doen?”

Pisano ziet dat de verkoop van traditionele media in de lift zit. Daarnaast valt het haar op dat ouders elke dag iets anders kopen voor hun kinderen. Dan een bordspel of een boek en dan weer papier en viltstiften of een stuiterbal. Het is verbazingwekkend hoe het dagelijks leven is veranderd. Ik merk dat mensen eindelijk weer aandacht voor elkaar hebben in het gezin. Deze coronacrisis heeft ons leven veranderd en het zal voor altijd het leven blijven veranderen”, meent Patrizia.

Een vaste klant van de krantenkiosk is Micaela, die op de hoogste etage van een naburig appartementencomplex woont. „Gisteren belde de Chinese buurvrouw van vierhoog aan”, zegt ze. Micaela kent de vrouw alleen van gezicht, van wanneer de buurvrouw de was ophangt op het gemeenschappelijke dakterras.

„Ze belde aan om mij een aantal mondkapjes te geven. Ik wilde er natuurlijk voor betalen, maar dat wilde ze absoluut niet. Zo aardig.” De vrouw ging alle zeven verdiepingen langs met haar geschenk. Het hele complex is nu in de ban van Lin. Nu weten de bewoners eindelijk ook haar naam.

In een zijstraat van Piazza Vittorio merkt ook de eigenaar van een ijzerzaak dat er iets is veranderd. „Wat mij de afgelopen dagen opvalt, is dat gewone mensen vooral verf kopen en elektromaterialen. Mensen doen veel meer karweitjes in huis dan voorheen”, zegt Maurizio Casale van de gelijknamige ijzerzaak, die mag openblijven.

In een appartementencomplex in de buurt van Piazza Vittorio hebben vier studenten een briefje opgehangen. ”Solidariteit tegen het coronavirus” staat er met viltstift opgeschreven. ”Wij van de vijfde verdieping bieden (gratis) aan boodschappen te doen voor degene die risico heeft aangestoken te worden.” Er staat een telefoonnummer bij.

Het boodschappen doen voor mensen in de risicogroep blijft niet beperkt tot Piazza Vittorio. Deze vorm van solidariteit –zo blijkt uit berichten van traditionele en sociale media– bloeit in heel Italië op. Ook een tal van andere initiatieven zijn bekend.