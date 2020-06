Eindelijk een doorbraak in zaak-Maddie McCann?

Kate McCann, moeder van het in 2007 verdwenen meisje Madeleine, leerde van haar tante een gezegde waar ze later nog veel aan zou denken. „Bid alsof alles van God afhangt. Werk alsof alles van jou afhangt.” Ze citeert het in het boek dat ze in 2011 schreef over de verdwijning en zoektocht naar haar dochter.

De raad heeft ze samen met haar man Gerry volop in praktijk gebracht in pogingen Madeleine terug te krijgen. „Ik heb nooit in mijn leven zoveel voor iets of iemand gebeden en op zoveel manieren”, schrijft de rooms-katholieke Gerry. Maar de ouders hebben ook als tijgers gestreden. Tekenend voor de voortvarendheid van de ouders is dat ze twaalf dagen na de verdwijning al een fonds voor verdwenen kinderen oprichtten: ”Madeleine’s fund”. Ook toen de mediastorm luwde, bleef het artsenechtpaar om aandacht voor de zaak vragen. Britse tabloids schreven er overigens graag over, waarbij de wildste theorieën langs kwamen. Voor de ouders waren die soms uiterst pijnlijk en lasterlijk.

Veel vooruitgang zat er echter niet in de zaak, totdat de Duitse justitie vorige week meldde een moordonderzoek te openen tegen de 43-jarige Duitser Christian B.. Reden voor hoop dat hun dochter nog in leven is, kon justitie de ouders niet geven, maar mogelijk wel een oplossing van kwellende vragen. Volgens Duitse media willen B. en zijn verdediging vooralsnog echter niets zeggen over de verdenkingen.