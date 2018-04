Einde muziekprijs Echo om anti-joodse teksten

De prestigieuze Duitse muziekprijs Echo zal niet meer worden uitgereikt. De Duitse muziekindustrie heeft daartoe besloten wegen de ophef die is ontstaan over het toekennen van de prijs aan twee rappers die op hun album anti-joodse teksten bezigden.

Op hun prijswinnende album gebruiken de rappers Kollegah en Farid Bang teksten als ‘Doe maar weer een Holocaust’ en ‘Mijn lichaam is strakker dan dat van een gevangene in Auschwitz’. Uit woede over het toekennen van de prijs aan het Duitse rapduo gaf een aantal winnaars de onderscheiding terug. Onder hen zijn de dirigenten Christian Thielemann en Daniel Barenboim.

Bondskanselier Angela Merkel zei afgelopen weekend nog dat in Duitsland het antisemitisme opnieuw de kop heeft opgestoken. Merkel zei dat dit al langer bestaat in Duitsland, maar dat onder vluchtelingen of mensen met een Arabische achtergrond personen zijn die een nieuwe vorm van antisemitisme naar het land hebben gebracht.