Einde Engelse quarantaineplicht voor reizigers uit zo’n 60 landen

De omstreden verplichting om na aankomst in Engeland twee weken in quarantaine te gaan, vervalt vrijdag voor reizigers uit bijna zestig landen inclusief Nederland. Ook voor veertien Britse overzeese gebiedsdelen vervalt die. De plicht werd 8 juni van kracht in heel het Verenigd Koninkrijk tot groot ongenoegen van talrijke ondernemers in met name de luchtvaart- en de toerismesector. Ook in het buitenland werd geklaagd en gedreigd met tegenmaatregelen zoals een quarantaineplicht voor reizigers uit Groot-Brittannië.

Londen heeft nu afspraken gemaakt met een heleboel landen zodat Britten niet bang hoeven zijn dat ze daar na aankomst twee weken binnen zouden moeten blijven. De afschaffing van de quarantaineplicht wordt naar verwachting ook in Wales doorgevoerd, maar het is nog onduidelijk wanneer Schotland en Noord-Ierland daartoe overgaan. Schotland is in het kader van de 8 juni ingevoerde quarantaineverplichting pas afgelopen dinsdag daadwerkelijk begonnen met het checken van reizigers die per vliegtuig arriveren. Vrijdag komt de Schotse regering volgens Britse media met een lijst waarop staat uit welke landen reizigers vrijgesteld zijn van de quarantaineplicht.