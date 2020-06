Einde aan kermispony’s in Vlaanderen

Er komt in Vlaanderen een einde aan de kermisritjes op pony’s of paarden die rondjes draaien in een carrousel. Vanaf 2023 worden de carrousels op kermissen, jaarmarkten en andere evenementen verboden. Vlaams minister Ben Weyts (Dierenwelzijn) noemt het gebruik „achterhaald”.

„Een beschaafde samenleving heeft de plicht om het vermijdbare dierenleed ook effectief te vermijden”, zegt Weyts. „Stap voor stap nemen we in Vlaanderen afscheid van gebruiken die niet meer stroken met hoe we als samenleving naar dierenwelzijn kijken. Geen onverdoofd slachten meer, geen blokstaarten meer, geen pelsdierkweek of dwangvoedering meer en nu dus ook geen kermispony’s meer.” Bij blokstaarten wordt de staart van het dier operatief verwijderd.

Er gaan al lang stemmen op om een einde te maken aan de paardencarrousels. De dieren moeten geruime tijd monotoon ronddraaien op een beperkte oppervlakte, omringd door drukte en luide muziek. Voor de kermisponyhouders komt er een compensatieregeling. Het Vlaams Parlement moet het wetsontwerp nog goedkeuren.